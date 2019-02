“La Regione non paga affitto all’Asp”, ballano oltre 14 milioni di euro

Una vicenda complicata che verte sul (non) pagamento da parte della Regione dell’affitto dei locali dell’ex ospedale di San Giovanni di Dio di Agrigento, in via Giovanni XXIII, di proprietà dell’Azienda sanitaria Provinciale.

In ballo ci sono oltre 14 milioni di euro e la palla – dopo diverse udienze presso il Tribunale di Palermo – adesso passa al Tribunale Amministrativo Regionale. L’azione legale – come scrive il quotidiano La Sicilia – è stata promossa dall’Asp e riguarda il periodo compreso tra il 14 ottobre 2014 e il 31 maggio 2017.