ASP Agrigento: acquistate otto Citroen C3 e un furgone Fiat Ducato

Si rinnova una parte del parco auto dell’Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento con l’acquisto di otto nuove Citroen C3 e di un furgone Fiat Ducato con allestimento speciale destinato al trasporto dei farmaci. A breve i servizi ASP ed il Dipartimento del farmaco potranno contare sui nuovi ed efficienti mezzi che andranno ad integrare la dotazione aziendale o a sostituire i mezzi non più efficienti. La Direzione strategica ASP, con un provvedimento dello scorso 15 febbraio, ha infatti disposto l’adesione alla convenzione “autoveicoli in acquisto 9” della Centrale nazionale di committenza CONSIP dando mandato al Servizio tecnico aziendale di emettere gli ordinativi di fornitura per un investimento paria a circa centodiciottomila euro. A questi mezzi si aggiungerà, in seguito, anche la fornitura di undici furgoncini Fiat Doblò Cargo utili al trasporto di campioni ematici per la quale l’Ufficio gestione parco auto del Servizio tecnico ASP ha già avviato l’iter di procedura negoziata. L’ammodernamento della flotta aziendale, al pari del costante rinnovo delle risorse strumentali dell’Azienda, rappresenta il risultato dell’intento di accrescere progressivamente il livello di efficienza e funzionalità dei servizi aziendali.