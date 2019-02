Aggressione vicesindaco e assessore di Porto Empedocle, la vicinanza dei deputati M5S

SOLIDARIETÀ E SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE M5S DI PORTO EMPEDOCLE, AGGREDITI VICESINDACO E ASSESSORE

Sono vicino al Vicesindaco Salvatore Urso e all’assessore all’ambiente Giuseppe Sicilia che oggi hanno dovuto fronteggiare una spiacevole situazione con i dipendenti della ditta che gestisce i rifiuti del borgo marinaro. Bisogna allentare la tensione sociale, il peggio sta passando, occorre pazienza e resilienza, lo dico a tutti, in primis agli operatori ecologici.

E’ dal primo giorno di insediamento in Parlamento, che come portavoce nazionali della Provincia di Agrigento, stiamo lavorando costantemente per risollevare la situazione finanziaria di Porto Empedocle; i nostri provvedimenti per gli enti locali, presenti nella legge di Bilancio del 2019, portano ossigeno ai comuni e ai loro abitanti. Si parla oramai di pochi giorni per lo stanziamento delle somme al comune amministrato dalla Sindaca Ida Carmina. Ma, non possiamo, inoltre, non cominciare a mettere, a livello regionale, una lente di ingrandimento su tutta la gestione dei rifiuti della nostra Sicilia, perché ci sono troppe emergenze, in ogni città ed è ora di porre un punto.