È stata recuperata l’auto utilizzata per la fuga dal malvivente che, nel pomeriggio di Natale, in piazza San Pio X al Villaggio Peruzzo, ha rapinato la borsa ad una pensionata settantasettenne. L’individuo, dopo la rapina, è stato rintracciato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. Ne è nato un inseguimento concluso in Piano Sanzo nel centro storico di Agrigento.

Qui il balordo è rimasto coinvolto in un incidente stradale, quindi, ha abbandonato la vettura e si è dato alla fuga a piedi. La vettura è risultata essere provento di furto compiuto sempre ad Agrigento. All’interno dell’abitacolo, sarebbe stata ritrovata anche una pistola. Forse una scacciacani. L’automobile, una Huyndai, è stata naturalmente sequestrata. Di fatto, almeno per il momento, il giovane che sarebbe un agrigentino è riuscito a farla franca.

I poliziotti, da ore, sono impegnati nell’attività investigativa indirizzata alla cattura del responsabile.

