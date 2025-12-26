Sarà dedicato allo scrittore Antonio Russello il nuovo teatro comunale di Favara. L’inaugurazione avverrà domani, 27 dicembre, nel contesto dell’evento “Addrumamu San Francì”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Favara con il contributo del Libero consorzio di Agrigento, prenderà il via alle 17 con un corteo musicale a cura della banda G.Lentini che partirà dalla zona dell’Itria e si concluderà al belvedere San Francesco, dove si esibirà il gruppo Fabaria Folk. A seguire ci sarà il taglio del nastro del nuovo teatro “Antonio Russello”, che sarà inaugurato con un’opera dello scrittore, il “Racconto dalla Luna”. A portarla in scena sarà un gruppo di artisti provenienti da tutte le compagnie teatrali cittadine, uniti per un tributo ad un grande autore del ‘900.

“Ringrazio tutte le associazioni e le realtà partecipanti, gli assessori Angelo Airó Farulla e Carmen Lo Presti, il consigliere Rino Castronovo e il dirigente Giacomo Sorce per il lavoro svolto – commenta il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. Dallo scorso anno abbiamo avviato il recupero del complesso dell’ex Boccone del Povero grazie ad alcuni finanziamenti che abbiamo intercettato che ci consentiranno di spostare in questa struttura larga parte degli uffici comunali, di realizzare un nuovo asilo comunale e, nel prossimo futuro, anche di recuperare la cappella che ospita le spoglie del Barone Antonio Mendola, grande benefattore della nostra città”.

