La Racing Team Agrigento al primo posto nella classifica di societÃ 

La Racing Team Agrigento è arrivata prima nella gara di mountain bike che si è disputata a Rometta nel Messinese. I ragazzi del vivaio agrigentino, allenati dall’ottimo Totò D’Andrea, hanno ottenuto tutti ottime posizioni in classifica, e si sono imposti al primo posto nella classifica di società, mantenendo salda la prima posizione nella classifica generale regionale di società. Già da oggi tutti al lavoro per preparare l’ultima prova di Coppa Sicilia, a Collesano (Palermo,) e per la finale nazionale “Team Relay”.