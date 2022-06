La Colleverde vince la “Summer cup” in due categorie

La Colleverde torna da un esperienza calcistica unica nel suo genere. La Summer cup di Santa Teresa di Riva ha visto coinvolti i ragazzi agrigentini in una nuova formula di torneo basata su giochi, ed esercitazioni calcistiche che si sono concluse con un torneo finale. La Colleverde ha partecipato con la categoria primi calci, e con i suoi 2010 Piraneo e Urso in prestito all’Aragona Esordienti guidati dal duo Caltagirone-Vetro. Le squadre agrigentine per la cronaca si sono imposte nelle proprie categorie. La Summer Cup è stata un esperienza unica, organizzata nei minimi dettagli, ma soprattutto coinvolgente in ogni suo aspetto, dalla gara Freestile alle serate Beach party, alle sfide nel nuovo impianto di Santa Teresa, dove sono nate nuove amicizie, e importanti collaborazioni.