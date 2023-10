La Questura di Agrigento è in lutto. E’ morto, a causa di una grave malattia, l’assistente capo Luca Pizzuto, in servizio al Commissariato di Porto Empedocle. “La Questura di Agrigento con infinito dolore saluta l’assistente capo Luca Pizzuto. Vogliamo ricordarti così come eri, sensibile, amante della vita, padre amorevole e collega stimato”. La Questura lo ricorda così con un post sulla propria pagina Facebook. In pochi minuti sono stati lasciati decine di messaggi di cordoglio e stima da parte di amici, colleghi e conoscenti.