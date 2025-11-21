“Io non perdo tempo, disegno il mio futuro”. La Questura di Agrigento ha aderito con entusiasmo alla campagna di screening oncologici promossa dall’Azienda sanitaria provinciale. Il progetto ha avuto l’obiettivo di individuare precocemente le malattie, e le formazioni cancerogene, al fine di migliorare la possibilità di cura e aumentare la qualità della vita. La Questura di Agrigento ha promosso l’adesione agli screening dei tumori più frequenti, ovvero al colon retto, alla mammella, alla cervice uterina, alla cute.

Oggi, a Villa Genuardi di Agrigento, messa a disposizione dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Archeologici, si è svolto un seminario formativo, con lo scopo di sensibilizzare il personale sull’importanza della diagnosi precoce, con la proposta di adesione volontaria ai programmi di screening.

Dopo i saluti del questore Tommaso Palumbo, del prefetto Salvatore Caccamo, e delle autorità presenti, si sono susseguiti numerosi interventi da parte di medici e specialisti dell’Asp di Agrigento, con una parola d’ordine: prevenzione. Ha partecipato da remoto al seminario, con un proprio intervento, anche il Direttore Centrale di Sanità della Polizia di Stato, il dirigente generale medico Clementina Moschella.

