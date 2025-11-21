Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale Giacomo Mercurio, hanno incontrato ieri il Ministro per la Protezione Civile e la Politica del Mare, Nello Musumeci, per discutere le problematiche e le opportunità di sviluppo delle isole minori, con particolare focus sul Disegno di Legge (Ddl) per la valorizzazione di questi territori. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per affrontare una serie di temi cruciali per il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti delle isole minori, che da sempre si trovano a fare i conti con una serie di difficoltà legate alla loro specifica condizione geografica e sociale.

I principali punti emersi dal colloquio sono stati un piano sanitario specifico per le isole, un programma incentivante per l’assunzione di personale, il potenziamento del sistema dell’istruzione e della mobilità, un piano di sostegno per la pesca e per l’abbattimento delle costo delle materie prime. Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, e il presidente del Consiglio comunale Giacomo Mercurio “hanno espresso soddisfazione per il positivo dialogo con il Ministro, che ha mostrato un forte interesse per rispondere alle esigenze specifiche delle isole minori”, si legge in una nota.

L’incontro ha rappresentato “un passo fondamentale per l’adozione di politiche concrete e mirate a supportare la crescita e lo sviluppo sostenibile di questi territori. La valorizzazione delle isole minori è un impegno che deve tradursi in azioni concrete e in risorse adeguate, per garantire pari opportunità a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza”, si legga nella nota.

