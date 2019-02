La “Quarto Savona 15” nella Valle dei Templi [VIDEO] [FOTO]

Ad Agrigento nella Valle dei Templi è esposta la teca che custodisce la Quarto Savona 15. Si tratta dell’automobile blindata, con dentro i poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, saltata in aria il 23 maggio del 1992, il giorno della strage di Capaci contro il giudice Falcone. Il prossimo giovedì, 28 febbraio, nella Valle dei Templi, nel Giardino dei Giusti, nei pressi del tempio della Concordia, sarà inaugurata alle ore 16 una stele per le vittime delle stragi di Capaci e via D’Amelio, e sarà presente il capo della Polizia, Franco Gabrielli.

L’intervista alla moglie di Antonio Montinaro, Tina Montinaro, è in onda al Videogiornale di Teleacras [VIDEO].