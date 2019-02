Agrigento, cade con la bici e sbatte la testa: agrigentino in prognosi riservata

Un meccanico agrigentino in pensione è rimasto gravemente ferito in seguito ad una caduta con la bicicletta avvenuta l’altro giorno nel popoloso quartiere di Fontanelle, a nord di Agrigento.

Il pensionato con la passione della bicicletta aveva deciso, come spesso capita, di trascorrer un paio d’ore lungo le strade di Fontanelle in spensieratezza con la sua bici. Un movimento repentino, probabilmente a causa di un avvallamento presente sul selciato, ha sbalzato il 60enne dalla sella facendolo cadere rovinosamente per terra sbattendo la testa.

Intorno a lui, in pochi minuti, un nutrito gruppo di passanti si è fermato a prestare soccorso. Immediati poi i soccorsi con la corsa all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento prima e il trasferimento al nosocomio di Caltanissetta poi.

La prognosi sarebbe riservata.