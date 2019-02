ASD Città di Canicattì, 12 i voncocati per la prossima sfida

Sono 12 i biancorossi convocati da mister Alessandro Di Natale per la sfida con la capolista Polisportiva Alqamah in programma domani, sabato 22 febbraio, alle ore 16:30 al Palazzetto dello Sport Saetta-Livatino:

TAVELLA Giuseppe

DIANA Carmelo

JAMMEH Baboucarr

BELLA Calogero

VERGOTTINI Carlo

CORBO Angelo

AVARELLO Gianfranco

MESSINA Massimiliano

CIUNI Calogero

PRUTEANU Adriano

SFERRAZZA Pietro

TURCO Toni

Una partita, quella di domani, dove società e giocatori vogliono conquistare tre punti importanti per la lotta salvezza. Ci si augura, inoltre, di vedere in tribuna una grande presenza di tifosi canicattinesi per incitare e sostenere la squadra della propria città affinché possa essere un bel pomeriggio sportivo.