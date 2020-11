L’allarme dell’Ordine dei medici: “Non ci sia commistione tra reparti ordinari e Covid”

AGRIGENTO. L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Agrigento, in una lettera inviata al Prefetto, ai simdaci dei 43 Comuni agrigentini, al direttore generale dell’Asp, manifesta una grande preoccupazione per la attuale emergenza Covid-19 nell’Agrigentino. In particolare – si legge in una nota firmata dal presidente uscente Giovanni Vetro che tra qualche settimana passerà il testimone al nuovo presidente Santo Pitruzzella – l’ordine dei medici sottolinea uno stato di apprensione per la situazione in essere presso i nosocomi del nostro territorio, in considerazione dell’aumento dei casi covid-19 e la consequenziale pressione sulle strutture sanitarie.

“Gia nei mesi passati, durante la fase 1 della pandemia – spiega Vento – l’ordine dei medici aveva proposto e suggerito ,alle lstituzioni di competenza preposte, la costituzione di una unica struttura Covid, da individuare presso l’Ospedale Civile di Ribera o anche strutture sanitarie private, così da scongiurare rischiose commistioni, tra pazienti covid e non, possibili presso altre strutture ospedaliere della provincia agrigentina. Auspichiamo che questa ulteriore sollecitazione possa essere presa in considerazione e condivisa dagli Organi lstituzionali preposti, al fine di garantire la massima sicurezza e serenita operativa per tutto ii personale sanitario,dotato in modo quantitativamente e qualitativamente adeguato dei Dip, dispositivi individuali di protezione (mascherine f.f .p3; tute; camici; visiere; guanti; calzari; copricapo;etc) e contemporaneamente garantire salute a tutti i cittadini-utenti”.