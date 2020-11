Db: Musumeci al lavoro per proteggere tutti i siciliani, M5S e PD irresponsabili

“Ora che altre cinque regioni italiane sono passate alla zona arancione e altre stanno per passare, che hanno più da dire Pd e M5S contro il governo Musumeci? Sono smentiti dai fatti. Che figura.

È quanto dichiarano i nove coordinatori provinciali di Diventerà Bellissima, Giuseppe Alfano (Rg), Francesca Catalano (Ct), Giulia Ferro (Tp), Giosuè Giardina (Me), Gaspare Marrone (Ag), Paolo Mattina (Cl), Lorena Pignato (En), Carmelo Pisano (Sr) ed Angelo Pizzuto (Pa).

La verità è che la Sicilia ha un Presidente e un esecutivo, in testa l’assessore alla Salute, che lavorano senza sosta per proteggere la vita e la salute di tutti noi, a partire dal potenziamento di strutture e tecnologie, senza abbandonare i malati e dimenticare le patologie no Covid. La nostra Regione senza risparmiarsi, a partire dal suo personale medico e sanitario, sta facendo il massimo di fronte agli sviluppi della pandemia. Gli unici a fingere di non saperlo sono i soliti oppositori locali, ascari del governo Conte: i siciliani meritano un’opposizione di ben altro livello e responsabilità”.