La precisazione: il virus può resistere ore o giorni sulle superfici

Dall’Istituto superiore di sanità arrivano poi due precisazioni. La prima è relativa alla scelta delle persone a cui effettuare il tampone. “Ci atteniamo alle regole”, spiega Brusaferro rispondendo indirettamente al governatore del Veneto, Luca Zaia. “Altri Paesi europei stanno adottando le nostre stesse misure”.

La seconda invece, è relativa alla permanenza del virus sulle superfici. “Possono resistere per qualche ora o qualche giorno ma solo se non vengono esposte a pulizia o ad altri elementi come sole, pioggia o intemperie”.

La raccomandazione principale, insomma, resta quella di seguire le regole di pulizia lavandosi frequentemente e in maniera corretta le mani oltre alle misure di distanziamento sociale. Le mascherine per chi corre da solo piuttosto che i guanti quando ci si siede al volante, infine, sono misure “ingiustificate”.