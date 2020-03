Coronavirus, 368 vittime in 24 ore, Sicilia in ansia

Coronavirus, numero malati sfonda quota 20mila. 368 vittime in 24 ore, è record.

La Sicilia è in ansia. I numeri che arrivano dal nord sono tutt’altro che confortanti. Il coronavirus miete vittime. Il numero malati sfonda quota 20mila. 368 vittime in 24 ore, è record/PREVISTO Di Andrea CapelloRoma, 15 mar. (Lapresse) – Le persone positive al coronavirus in Italia sono oltre 20mila, per la precisione 20.603. La curva del contagio per ora si mantiene costante, e sfonda un’altra barriera. L’incremento rispetto a sabato è di 2.853 unità mentre il numero complessivo, considerati anche i guariti e i deceduti è di 24.747. E proprio relativamente ai morti i dati snocciolati come di consueto dal commissario all’emergenza, Angelo Borrelli, sono preoccupanti. Ben 368 in un solo giorno, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia in Italia per un totale di 1809. Le persone attualmente in terapia intensiva, invece, sono 1672. La quota dei guariti, infine, si attesta a 2.335, sono 369 più di ieri.

La situazione più preoccupante resta senza dubbio quella della Lombardia con 10.043 persone ad oggi positive e 1218 deceduti. Seguono le Marche con 2741 e il Veneto con 1989. Oltre quota mille pure le Marche (1087) e il Piemonte (1030). Intanto cresce la preoccupazione per il sud, con i governatori di Sicilia e Calabria, Nello Musumeci e Jole Santelli, che chiedono l’intervento dell’Esercito per monitorare gli spostamenti, contrario invece il presidente della Puglia, Michele Emiliano.

Leggi anche: La precisazione: il virus può resistere ore o giorni sulle superfici