Coronavirus. Sfreccia a folle velocità rischiando l’incidente: bloccato agrigentino

Con le strade quasi del tutto deserte per le restrizioni imposte dal Governo ed arginare il Coronavirus, ha sfrecciato a folle velocità lungo il viale delle Dune, a San Leone.

Protagonista un trentenne di Agrigento, il quale, alla guida di una Land Rover, è incappato in un’auto civetta dei carabinieri del nucleo Operativo della Compagnia di Agrigento. Ne è nato un inseguimento terminato in via Nettuno, dalle parti della prima spiaggia.

È stato sanzionato per aver omesso di adeguare la velocità in presenza di curve, intersezione e abitazioni, e per un sorpasso in prossimità di una curva per un ammontare complessivo di 254 euro, e 15 punti sospensione sulla patente, nonché in corso di accertamento sulla autocertificazione, sulla sua presenza in quella zona.