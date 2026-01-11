Dopo il netto 5-0 sul Canicattì e il terzo successo consecutivo di questo avvio di 2026, l’Akragas si presenta in sala stampa con il sorriso e con la consapevolezza di aver ritrovato continuità e identità. A fare il punto sul momento della squadra è il presidente La Porta, che commenta la vittoria, lo stato di forma del gruppo e la rincorsa al vertice, senza nascondere ambizioni e fiducia nel percorso intrapreso.

Soddisfatto anche il presidente La Porta, che rivendica la solidità del momento:

«Sì, me l’aspettavo un inizio così. Lo avevo già detto in una passata intervista: anche chi sembrava imbattibile può cadere. Noi siamo caduti, ma ci siamo rialzati e ci crediamo, stiamo correndo per vincere questo campionato».

Il numero uno biancazzurro elogia la prestazione: «È stata una partita stratosferica, carattere, voglia, fame di vittoria: si percepiva da tutti i pori».

Poi uno sguardo alla classifica e al Priolo: «Il Priolo ha una media da fare paura, è una bella squadra e gli facciamo i complimenti. Ma il campionato è lungo e noi non molliamo: faremo il nostro per restare al passo».

