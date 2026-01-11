Qualcuno ha incendiato la casa di campagna di un cinquantenne operaio. E’ successo, nelle ore notturne, in contrada “Barbaro” a Canicattì. E’ stato lo stesso proprietario a fare la scoperta della devastazione. Quindi ha chiamato i vigili del fuoco e la polizia. Poi ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, negli uffici del Commissariato cittadino.

Nessun dubbio sulla matrice dolosa del rogo anche perché sono stati ritrovati e sequestrati alcuni oggetti mai appartenuti all’uomo. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Scientifica che si sono occupati dei rilievi.

La Procura di Agrigento, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.

