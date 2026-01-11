Castrum Favara – Sambiase 0-2. Il Castrum Favara sprofonda in terz’ultima posizione in classifica dopo l’ennesima sconfitta. Allo stadio Bruccoleri è passata la Sambiese con il punteggio finale di 2-0. Le reti entrambe nel primo tempo: al 16′ Colombatti e al 42′ Sueva. Solo nella ripresa c’è stata una reazione con almeno tre occasioni da gol. E dopo lo scivolone casalingo società e tesserati del Castrum Favara sono in silenzio stampa.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 19° giornata: Castrum Favara – Sambiase 0-2; Gelbison – Paternò 3-0; Nissa – Reggina 1-2; Savoia – Città Di Acireale 2-2; Vibonese – Enna 1-3; Vigor Lamezia- Athletic Club Palermo 2-3; Messina – Sancataldese 1-1; Nuova Igea Virtus – Milazzo 2-0; Ragusa – Città Di Gela 2-3.

Classifica serie D – girone I: Nuova Igea Virtus 37, Savoia e Athletic Club Palermo 35, Reggina 33, Nissa 32, Sambiase 31, Milazzo 29, Città Di Gela 28, Gelbison 26, Vibonese 23, Enna 22, Sancataldese 20, Vigor Lamezia e Città Di Acireale 19, Castrum Favara e Ragusa 17, Messina (-14) 15, Paternò 11.

