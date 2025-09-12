La Porta: «Progetto ambizioso e sostenibile». L’Akragas SLP ufficialmente in Promozione, inserita nel Girone D

Adesso non ci sono più dubbi: l’Akragas SLP è stata ammessa al prossimo campionato di Promozione. La notizia, comunicata dalla Lega Dilettanti, ha acceso l’entusiasmo della società, del presidente Salvatore La Porta, dello staff tecnico e dei giocatori, che attendevano questo momento con trepidazione e fiducia.

Il verdetto della Lega ha collocato i biancazzurri nel Girone D, un raggruppamento ricco di insidie che porterà l’Akragas a confrontarsi con realtà di tradizione e piazze calde. Queste le avversarie: Atletico Megara 1908, Città di Canicattini, CR Scicli, Gymnica Scordia, Priolo Gargallo, Frigintini, Noto FC 2021, Pro Ragusa, Qal At, Santa Croce, Serradifalco, Sommatinese, Vigor Gela. Un totale di tredici rivali, cui si aggiunge la stessa Virtus Akragas SLP a completare il quadro delle 14 partecipanti.

Il presidente La Porta ha commentato con soddisfazione: «È arrivata la notizia che ci aspettavamo. Ringraziamo la Lega per averci ammesso al campionato di Promozione. Stiamo costruendo il nostro progetto passo dopo passo, con ambizione e concretezza, puntando a un percorso sostenibile e duraturo. Vogliamo crescere il più in alto possibile, dando spazio e opportunità ai giovani del territorio, valorizzando i loro talenti e permettendo loro di diventare protagonisti. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione, contribuire alla crescita del calcio siciliano, riportare i tifosi allo stadio e mettere i valori dello sport al centro di tutto».

Parole che lasciano trasparire l’idea chiara di una società intenzionata a non fermarsi al semplice risultato sportivo, ma a costruire basi solide per il futuro, con un occhio attento al vivaio e alla valorizzazione del patrimonio calcistico agrigentino.

La Promozione sarà un terreno impegnativo, con campi difficili e trasferte lunghe, ma anche un’occasione preziosa per rimettere in moto la passione della piazza e il desiderio di tornare a sognare in grande.

