Favara si prepara a vivere un fine settimana speciale con due appuntamenti musicali che animeranno piazza Cavour in modo gratuito. Sabato 13 settembre dalle ore 21 il concerto di Pino Minio, reduce dal successo televisivo di Io Canto su Canale 5. L’artista favarese, accompagnato da musicisti professionisti, offrirà uno spettacolo che rappresenta un gesto di riconoscenza verso la sua città. La serata sarà arricchita dalla comicità di Sasà Salvaggio, che porterà leggerezza e divertimento in piazza, e vedrà anche la partecipazione speciale di Caterina Arena, anche lei finalista a Io Canto Senior, che con la sua voce emozionerà il pubblico favarese. Domenica 14 settembre sempre dalle ore 21 torna il progetto Storia della Musica, ideato da Pino Minio insieme all’Accademia Palladium nell’ambito di Donatori di Musica.

A condurre la serata sarà il giornalista e conduttore Rai Salvatore Fazio. Sul palco si alterneranno band storiche e nuove generazioni di artisti: Smoke’n Roll, The New Strangers, Gli Evasi, Andromeda, Gli Squali, New Caravan, Blue Sicily, Bosswingjazz Group, Route 66, Pink Floyd Passion e naturalmente Pino Minio & Friends. “L’estate a Favara non è ancora finita e, nonostante le difficoltà economiche possiamo garantire momenti di spensieratezza alla città – sottolinea l’assessore allo Sport e Spettacolo Angelo Airò Farulla –. Pino Minio è motivo di orgoglio per tutti noi e, insieme agli artisti coinvolti, ci regalerà momenti di grande valore culturale”.

