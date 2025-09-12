L’Akragas SLP è stata ammessa al campionato di Promozione. Questo il girone D di Promozione (14 squadre): Atletico Megara, Città di Canicattini, CR Scicli, Gymnica Scordia, Priolo Gargallo, Frigintini, Noto, Pro Ragusa, Qal At, Santa Croce, Serradifalco, Sommatinese, Vigor Gela, Virtus Akragas SLP.
Primo impegno ufficiale per la nuova Akragas domenica 21 settembre con la Coppa Italia, andata ad Aragona, mercoledì ritorno all’Esseneto 1 ottobre. Mentre il campionato inizia il 28 settembre, ancora da ufficializzare il calendario.
