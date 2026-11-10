La Sicilia cresce, ma non abbastanza da fermare la sua emorragia più grave: quella dei giovani. L’economia siciliana registra un aumento del Pil dello 0,6% nel 2026, una crescita contenuta ma che conferma la dinamica favorevole del Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord, pur senza riuscire a colmare i divari strutturali storici con il resto d’Italia.

I dati presentati nel rapporto Svimez, «L’economia e la società del Mezzogiorno», mostrano un quadro economico a luci e ombre. A trainare la tenuta dell’isola sono soprattutto il settore terziario (+1%), la spinta degli investimenti (+3,1%) e la vivacità della domanda estera (+4,6%).

Positivo anche il fronte occupazionale, con una drastica riduzione della disoccupazione che scende dal 18,7% al 12,2%. Di contro, registrano una battuta d’arresto l’industria (-1%), le costruzioni (-2,6%) e l’agricoltura (-1,4%). Il vero allarme del rapporto riguarda però la tenuta sociale e demografica del territorio.

La Sicilia soffre di una bassa densità produttiva e di una cronica carenza di servizi, fattori che alimentano la povertà e la fuga di capitale umano. Nel solo 2025 ben 12.152 giovani tra i 25 e i 34 anni hanno abbandonato la regione: di questi, 8.849 si sono trasferiti al Centro-Nord e 3.303 sono volati all’estero.

Questo esodo, unito a una natalità insufficiente (6,7 per mille) e a un saldo naturale negativo, rischia di compromettere il futuro produttivo dell’isola.

Secondo le proiezioni Svimez, la popolazione siciliana – che oggi conta circa 4,8 milioni di residenti – è destinata a contrarsi del 14,5% entro il 2050, scendendo a 4,1 milioni di abitanti. Un declino già visibile nel lungo periodo: nel 2026, la fascia di giovani tra i 15 e i 34 anni è risultata inferiore del 19,7% rispetto a vent’anni fa.

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