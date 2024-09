La Polizia di Stato oggi festeggia il suo patrono San Michele Arcangelo. Ad Agrigento il Santo è stato onorato durante la celebrazione presso la Chiesa di San Michele – Badiola in Via San Girolamo in pieno centro storico.

Alla Santa Messa, officiata dall’arcivescovo Mons. Alessandro Damiano, hanno partecipato il questore Tommaso Palumbo, dirigenti e funzionari della Polizia, le Autorità civili e militari della nostra provincia, molti aderenti all’Anps e tanti familiari dei poliziotti in servizio.

La presenza di una persona speciale ha ulteriormente impreziosito la ricorrenza odierna, una ex ispettrice della Polizia femminile in quiescenza, Lina Piraneo che ha condiviso il bel momento di festa.