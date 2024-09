Akragas, prima vittoria con Rigoli: tre punti senza spettacolo, ma la striscia negativa è interrotta”

L’Akragas ritrova il successo battendo la Sancataldese per 1-0, mettendo fine alla serie negativa di tre sconfitte consecutive senza reti. L’arrivo di Pino Rigoli ha dato una scossa, ma il gioco lascia ancora a desiderare.

La partita si apre subito con un infortunio per Sidibe, costringendo l’Akragas a un cambio forzato. Gli ospiti partono meglio, rendendosi pericolosi con un tiro di Pisciotta. Al 19′, però, l’Akragas passa in vantaggio: da un corner di Garufo, Palazzolo insacca dopo una deviazione.

La Sancataldese reagisce sfiorando il gol con Germano e Santonocito. Al 38′, l’espulsione di Tedesco per doppia ammonizione complica le cose per gli ospiti, che però non mollano. L’Akragas gestisce male la superiorità numerica e manca di precisione nelle ripartenze, ma nel finale Dregan salva il risultato su un tiro da lontano di Dolenti.

Tre punti preziosi, ma il lavoro per Rigoli è solo all’inizio.

Akragas 1 – Sancataldese 0

Marcatori: 19’ pt Palazzolo

Akragas (4-3-3): Dregan 6; Di Rienzo 5.5, Fragapane 6, Da Silva 5, Rechichi 4.5; Garufo 6, Palazzolo 6.5, Galliano 6 (40’ st Ferrigno); Grillo 5.5 (26’ st Meola), Lo Faso 5 (32’ st Santapaola), Leveh 5. A disp.: Gerlero, Centorbi, Sinatra, Riggio, Bevilacqua, Christopoulos. All. Rigoli 6.

Sancataldese (4-4-2): Dolenti 5.5; Pisciotta 6, Tedesco 6, Paladini 6, Cappello 6 (14’ st Suarez); Tutino 6, Etchegoyen 6 (18’ st Calabrese 6), Germano 6 (18’ st Carta), Catania 6; Montaperto 6, Sidibe s.v.(5’ pt Santonocito 6.5). A disp.: La Cagnina, Granicelli, Calabrese, Carta, Terrana, Nicotra. All. Pidatella 6.

Arbitro: Scarpati di Formia

Assistenti: Trefiletti-Reitano

Angoli: 3-1

Recupero: 3-5

Ammoniti: 10’ pt Tedesco, 20’ pt Garufo, 38’ st Catania, 44’ st Dregan, 47’ st Santapaola.

Espulsi: 39’ Tedesco per proteste



online

IERI

Ti abbiamo sempre accreditato. Abbiamo sempre mandato e-mail. Apprendo solo adesso che hai avuto problemi

00:32

La prima domenica mi ha fatto entrare Deni la seconda dopo chiacchiere con il guarda porta

00:36

Perché non trovavano l accredito

00:36

Ed è colpa mia se non lo trovano?

00:37

Non sto dicendo che è colpa tua ma intanto non mi volevano fare entrare

00:39

OGGI

16:26

16:26

16:26

+3

Nella foto il numero 26 Angelo Rechichi difensore