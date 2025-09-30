Nella suggestiva cornice della chiesa della Badiola San Michele di Agrigento, la Polizia di Stato ha celebrato il proprio Santo Patrono, San Michele Arcangelo. La Santa Messa è stata officiata dall’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, concelebrata dal cappellano della Polizia Don Maurizio Di Franco e da Don Sergio Bonvissuto. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari del territorio, una rappresentanza dell’associazione nazionale della Polizia di Stato (Anps), i familiari dei colleghi deceduti e numerosi parrocchiani devoti al Santo.

Al termine della celebrazione, il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti ed in modo particolare a Don Sergio per la sua disponibilità e vicinanza, consegnandogli un omaggio simbolico a nome della Polizia di Stato agrigentina. Un momento di fede, riflessione e comunità che ha rinnovato lo spirito di servizio e l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia a tutela della collettività.

