L’Amministrazione comunale di Raffadali, con una nota diffusa alla stampa, annuncia l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, che segna un traguardo fondamentale nel percorso di risanamento dei conti dell’Ente. “Grazie a un’attenta e rigorosa gestione, avviata con determinazione negli anni scorsi – si legge nella nota -, il disavanzo di amministrazione è stato progressivamente ridotto: dagli oltre 8 milioni di euro registrati nel 2021 si è arrivati a soli 75 mila euro nel 2024, al netto della quota derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. L’andamento del risultato di amministrazione testimonia l’eccellente lavoro svolto, 2021: disavanzo 8.000.000 euro; 2022: disavanzo 5.700.000 euro; 2023: disavanzo 4.900.000 euro; 2024: disavanzo 75.000 euro”.

Questi numeri certificano il risanamento dei conti e rappresentano una conquista importante non solo per l’attuale amministrazione, ma soprattutto per il futuro del Comune di Raffadali. “Restituire all’Ente una struttura contabile solida e trasparente – ha dichiarato il Sindaco Silvio Cuffaro – significa garantire ai cittadini un’Amministrazione capace di programmare con serenità lo sviluppo del nostro territorio, senza i pesanti vincoli che il disavanzo degli anni passati aveva imposto”. Con la chiusura dell’esercizio 2025, si completerà definitivamente questa delicata fase di risanamento, lasciando alla futura Amministrazione un bilancio ordinato e sostenibile, base indispensabile per affrontare con responsabilità e fiducia le sfide dei prossimi anni.

