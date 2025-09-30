Le foto della modella agrigentina Elena Dibattista, premiata questa estate come “Orgoglio siciliano oltre confine”, tornano a far parlare di sé: la giovane talentuosa è stata protagonista sulle prestigiose riviste Elle e Bazaar, due dei magazine più autorevoli nel panorama della moda internazionale.

L’occasione è stata la Milan Fashion Week, che ha ospitato la sfilata dello stilista italiano Anton Giulio Grande presso il suggestivo Museo Bagatti Valsecchi. Grande ha presentato “Frida”, la sua collezione Primavera/Estate 2026 dedicata alla leggendaria artista messicana Frida Kahlo.

La passerella ha visto 11 look di straordinaria raffinatezza, tra cui top asimmetrici in suede, pelle di pony e nappa, gonne in stile gitano decorate con frange di pelle e cristalli, e una giacca in pelle che riportava l’immagine di Kahlo. Lo stilista ha attinto alla forza, alla resilienza e allo spirito anticonvenzionale della pittrice, reinterpretando motivi folkloristici, volant, pieghe e colori vibranti in silhouette fluide. Il risultato è stato un tributo che ha incarnato la filosofia di Frida: trasformare il dolore in bellezza, uno dei momenti più emozionanti della serata.

Dietro l’obiettivo e sul fronte della passerella, Elena Dibattista ha saputo catturare e trasmettere l’essenza della sfilata, confermando il suo talento e il suo fascino come modella internazionale.

La sfilata ha visto la collaborazione di professionisti di alto livello: Tariel Bisharyan (Producer), Lucine Ayanian(Fashion Director), Valeria Orlando (Beauty Director), Massimo Leotta (Make Up Assistant), Juan Lino (Head of Hair), e tutto lo staff tecnico di Fashion For Future. Tra i partner della serata, brand internazionali come Julie Stavkova, Raquel Costa, Bianca Barbulescu, Nicole Farhi e realtà italiane come DNA Made in Italy e Hay-Hay Concept hanno contribuito al successo dell’evento.

Con questa partecipazione, Elena Dibattista porta ancora una volta il nome di Agrigento sulle passerelle internazionali, confermando il suo ruolo di ambasciatrice del talento siciliano nel mondo della moda.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp