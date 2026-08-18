La polizia ha bloccato un rave party sulla spiaggia di Piana Grande, a Ribera, prima che la festa potesse avere inizio. Poco meno di cinquanta persone, che aveva raggiunto la località balneare con mezzi e impianti di amplificazione, sono state identificate dagli agenti del Commissariato di Sciacca.

A supporto dei poliziotti erano presenti anche i loro colleghi del Reparto Mobile e i carabinieri del Battaglione Sicilia. Non è stato tuttavia necessario procedere a un intervento operativo vero e proprio: la presenza delle forze dell’ordine è stata sufficiente a far desistere i partecipanti dall’organizzazione del raduno.

Piana Grande, così come era già accaduto in passato, si conferma una località particolarmente esposta al fenomeno dei rave party.

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