AGRIGENTO. Eugenio D’Orsi, presidente della provincia di Agrigento fino al 2018 interviene sulle dichiarazioni del presidente del Libero consorzio di comuni agrigentini in merito allo scalo aeroportuale.

“Avendo letto l’intervista dell’ amico Pendolino – spiega – desidero correggere qualche contenuto circa il progetto dello scalo. Il business plan è stato commissionato e realizzato dalla mia amministrazione alla KPMG per un costo di 100.000 mila euro. Fu l’unica spesa che abbiamo affrontato.

Tutte le autorizzazioni: Enac , Enav,Impatto ambientale, Enel , etc… sono stati ottenuti dai miei uffici con a capo Hamel e il sito è stato scelto da un tecnico dell’Enac in collaborazione con Vito Riggio.

Il carteggio, di cui oggi si effigiano i politici di turno nascono dalla mia amministrazione. Oggi, ci differenzia, rispetto al passato, che c’è un deputato interessato a dare speranza ad un sogno. Allora, mi impedirono di realizzarlo perché ero considerato “un incidente di percorso”, soprattutto dai politici più vicini.

Pendolino e’ una persona seria e un ottimo amministratore, ma con lui non si stanno inventando le palme per farlo fuori”.

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