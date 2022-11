La pizzeria da “Pistritto” si rifà il look

La stagione invernale porta novità in casa “Pistritto”. La pizzeria di Favara sta lavorando ad cambio di look: un nuovo progetto, con tante novità, una sala degustazione è una privè. “Vogliamo dare il massimo del gusto e del comfort”, dice Carmelo Pistritto. Il concept nasce dalla volontà di dare un tocco nuovo della pizzeria, volendo sempre trasmettere la voglia di una continua ricerca di prodotti di qualità in un contesto dove si respira il calore di casa. Carmelo Pistritto lo scorso mese di luglio si era classificato nel contest “Migliore Pizza di Sicilia 2022” di All Food Sicily. Un altro grande riconoscimento per il giovane agrigentino che anche per il 2023 sarà per la seconda volta di seguito protagonista di “Casa Sanremo” in qualità di responsabile dell’Area food, ruolo già ricoperto nell’edizione 2022. Pistritto era stato pizzaiolo ufficiale nell’edizione 2021.