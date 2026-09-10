Resta ai domiciliari il trentottenne di Licata che, nei giorni scorsi, è stato arrestato perché trovato in possesso di una pistola clandestina nascosta sotto il materasso. A convalidare l’arresto, fatto dai poliziotti del Commissariato di Licata, è stato il gip del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli.

L’indagato è difeso dall’avvocato Francesco Lumia. L’arma, illegalmente detenuta, è stata trovata durante una perquisizione domiciliare, sotto il materasso della camera da letto. Gli agenti l’hanno scovata ed è, appunto, scattato l’arresto.

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