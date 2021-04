La piccola Simona con i suoi disegni fa beneficenza

Simona Debbene ha tre anni e attraverso i suoi disegni riesce fare beneficenza. E pensare che la bimba, originaria di Ribera, è nata con una forma di rigidità degli arti superiori e inferiori chiamata Artrogriposi. Simona ha dovuto affrontare, insieme ai genitori, lunghe degenze ospedaliere e i primi interventi chirurgici già nel primo anno di vita. Una patologia non le permetteva di alzare le braccia e afferrare oggetti, fino a un anno fa. Adesso, la piccola, dopo gli interventi chirurgici prima al Bambino Gesù di Roma e poi all’ospedale di Trieste, ha iniziato nell’Istituto di Sciacca – l’unico dei 18 Istituti Maugeri che offra riabilitazione pediatrica – un lavoro specialistico che ha portato molti frutti e che le permettono di disegnare. Mamma Valentina e papà Pietro, in un paio di occasioni hanno realizzato mostre con i quadri di Simona e, con le somme raccolte dalla “vendita” delle opere, ha sostenuto l’Associazione Bambini Chirurgici di Trieste e quindi l’Ambulatorio di Riabilitazione Pediatrica della Maugeri. L’ultima donazione ha riguardo un pc touch screen completo di software educativi per bambini di diverse età, molti altri giocattoli interattivi per i piccoli pazienti della Riabilitazione pediatrica dell’Ics Maugeri di Sciacca.