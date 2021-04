Come aumentare l’autonomia di una persona con difficoltà motorie

Come aumentare l’autonomia di una persona con difficoltà motori

Le persone che hanno ridotte capacità motorie, come anziani oppure disabili, spesso sono alla ricerca di soluzioni per aumentare la loro autonomia e la qualità della vita di conseguenza. Questi sono alcuni interventi che puntano a tale obiettivo.

Installare un montascale

Per migliorare la qualità della vita delle persone con ridotte capacità motorie come anziani oppure a persone disabili, il montascale è quello che ci vuole. Permette di scendere e salire ogni giroscale, dal più piccolo al più grande, senza dover chiedere l’assistenza di nessuno. Si tratta di enorme passo in avanti per quanto riguarda la riconquista dell’autonomia.

Esistono diversi modelli di montascale per poter soddisfare tutte le esigenze. Per esempio, alcuni sono dotati di una comoda poltroncina per potersi sedere durante la salita mentre altri sono dotati di piattaforma, ideale per quelle persone che utilizzano una carrozzina. Un supporto di questo tipo può essere installato su ogni genere di scala, esterna oppure anche interna, ideale quindi per gli appartamenti divisi su due piani. Il montascale si aziona facilmente grazie a un telecomando.

Sostituire la vasca con un box doccia

Diverse persone che arrivano al pronto soccorso in seguito a una caduta, sono scivolate in terra in bagno. Si tratta infatti di uno degli ambienti più pericolosi in assoluto all’interno della casa, in particolare nel momento in cui è presente una classica vasca da bagno. Per entrare e uscire dalla vasca, una persona con ridotta capacità motoria si trova in una posizione di equilibrio precario da cui è molto facile cadere.

Inoltre, la presenza di piastrelle e umidità rende le superfici scivolose, causando rotture del femore o dell’anca. L’ideale sarebbe sostituire la vecchia vasca da bagno con un più moderno e pratico box doccia. Di solito, inserire al suo interno una sedia consente ancora maggiore comodità e praticità per le persone anziane.

Ridurre ostacoli e ingombri in casa

Spesso le persone che desiderano restare a casa in completa autonomia nonostante le difficoltà motorie, hanno bisogno di interventi specifici per ridurre ostacoli e ingombri tra le mura domestiche. Molti non ci fanno caso ma in tutte le abitazioni, bisogna togliere di mezzo tutto quello che intralcia i movimenti e le manovre di una persona anziana o disabile che usa un stampelle, girello, carrozzine o altri supporti simili.

Un classico esempio possono essere i tappeti oppure i tavolini bassi da caffè. Diventa indispensabile assicurarsi che tra le mura domestiche ci siano spazi ampi e liberi per eseguire manovre ed evitare di cadere, facendosi male molto gravemente.

Aggiungere sistemi automatizzati

Sebbene sia vero che le persone anziane non sono molto abili con la tecnologia, aggiungere sistemi automatizzati aiuta sicuramente a migliorare la qualità della vita. Per esempio, aggiungere comandi automatici per alzare e abbassare le tapparelle di casa aiuta moltissimo a conquistare un po’ di autonomia di cui persone anziane e disabili sentono la mancanza.

Si tratta della possibilità di azionare in maniera automatica le tapparelle di casa senza dover fare fatica. Ci sono poi altri sistemi che possono essere presi in considerazione come il termostato intelligente, il videocitofono e simili.