“10 passi nella storia”, Agrigento protagonista di Radiolive

A Rai RadioLive, “10 passi nella storia” continua il viaggio lungo i Cammini che attraversano l’Italia. Nella puntata di domani, venerdì 2 aprile alle 12, Tiziana Iannarelli racconterà le Vie Francigene di Sicilia: “La Magna Via Francigena” da AGRIGENTO a Palermo e “La Palermo-Messina per le montagne”. Un sistema di percorsi storici che hanno come punto di unione la via Francigena e che vede altre due vie in costruzione, in un intreccio di culture sulla Magna via Francigena, da AGRIGENTO a Palermo, 184 chilometri per 9 giorni di cammino e sulla Palermo-Messina per le montagne, 380 chilometri per 20 tappe, attraversando l’intero arco appennino siculo.Ospiti della puntata Davide Comunale, archeologo e insegnante, autore delle guide dei due cammini; Salvo Balsamo, dell’Associazione amici cammini francigeni di Sicilia; Alessio Chiappini, un camminatore che da Roma ha scelto di conoscere la Sicilia percorrendola; e poi Flaviano Pennisi, uno dei batteristi più veloci d’Italia che unisce creatività, tecnica, stile, rapidità di esecuzione, esperto in “percussioni su oggetti”. “10 passi nella storia” si ascolta al link www.radiolive.rai.it, oppure su RaiPlay Radio e su tutti i device digitali.