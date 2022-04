“La Pedalata del messaggio” fa tappa ad Agrigento

Da Torre Santa Susanna (BR) a Palermo, in 6 giorni, per circa 650 chilometri. Questo il tragitto de “La Pedalata del messaggio” 2022 organizzata dall’associazione ciclistica ASD Bike Torrese, in collaborazione con la Delegazione FFC Ricerca di Brindisi Torre e con il patrocinio del Comune di Torre Santa Susanna, a sostegno di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. L’edizione di quest’anno, che si terrà dal 19 al 24 aprile, oltre ai ciclisti della Bike Torrese Vincenzo D’Adamo (presidente ASD), Cosimo Ariano, Pietro Calabrese, Fabio Moccia e del responsabile della Delegazione di Brindisi Torre Oronzo De Tommaso, vedrà coinvolti testimonial FC e volontari di FFC Ricerca presenti nelle città in cui farà tappa la pedalata, tutti uniti nello sforzo comune di sensibilizzare sulla conoscenza della fibrosi cistica e raccogliere fondi da destinare alla ricerca verso una cura per tutti i malati.

Sabato 23 aprile è prevista la tappa ad Agrigento: arrivo alle 16.00 circa e ritrovo in viale Cannatello 31 al bar Camparino con la volontaria Agnese Schembri.

Come sostenere l’iniziativa

Con una donazione di 10 euro si può adottare un chilometro del percorso e dare il proprio contributo a sostegno della ricerca. Si può donare scegliendo una delle modalità disponibili alla pagina fibrosicisticaricerca.it/dona-ora. Affinché la donazione venga correttamente abbinata all’iniziativa, al momento della donazione è importante indicare la causale Pedalata del Messaggio 2022.

Le donazioni saranno destinate al progetto di ricerca FFC 14/2021. Coordinato dal prof. Giovanni Bertoni del Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano, il progetto mira a testare un gruppo di molecole particolarmente promettenti nel bloccare l’infezione di Pseudomonas aeruginosa, uno dei batteri più comuni nell’infezione polmonare in fibrosi cistica, e nel contrastare la sua resistenza verso gli antibiotici. Gli aggiornamenti sulla Pedalata saranno disponibili sui profili social Instagram bike.torrese e Facebook ASD Bike Torrese.