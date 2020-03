La pedagogista Rita Monella, gratuitamente, a fianco di chi si sente solo

Oltre all’emergenza sanitaria del Coronavirus, sta uscendo fuori, in maniera preoccupante anche l’emergenza emotiva, psicologica e relazionale.

Con il fatto di rimanere tutti a casa per evitare che il Covid 19 si propaghi sempre più, molta gente comincia ad accusare la solitudine, la voglia di un abbraccio, di vedere amici e parenti. Una giornata sembra non finire mai.

Per questo motivo, Rita Monella, Pedagogista e Counselor relazionale del benessere, con esperienza trentenale ha deciso di scendere in campo.

La professionista, che è anche insegnante della scuola primaria dell’ICS “Agrigento Centro”, ha deciso di aiutare tutti coloro che hanno l’esigenza di confrontarsi con un professionista del benessere psichico per puro spirito di solidarietà cristiana. Lo farà, gratuitamente attraverso Skype e WhatsApp.

“Potete chiamarmi a qualsiasi ora, sarò a vostra completa disposizione – dice Rita Monella – per ogni vostro bisogno o disagio emotivo. Potete anche contattatarmi su Messenger,vi fornirò il mio numero di telefono con la possibilità di videochiamate. La seduta durerà al massimo 50 minuti e sarà assolutamente gratuita. Il numero da comporre è è ‪3421930576‬”.

“Dobbiamo farcela” è il motivo che ripetono tutti in questi giorni, ma quando si accusano stanchezze o momenti di crisi in molti non sanno a chi rivolgersi. Una voce amica, conosciuta, professionale è quello che ci vuole in questi casi ed è il motivo della disponibilità della dottoressa Rita Monella”.