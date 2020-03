Dantedì, 25 marzo 2020 – VIDEO

La Società Dante Alighieri – Comitato di Agrigento, in collaborazione con il Museo Diocesano di Agrigento, “Empedocle” Consorzio Universitario di Agrigento, Il Caffè Letterario “Luigi Pirandello” e l’Accademia Teatrale di Sicilia, in occasione della prima edizione del “Dantedì” di oggi 25 marzo 2020, giornata dedicata a Dante Alighieri, recentemente istituita dal Governo, indice il Concorso, di carattere culturale, artistico ed espressivo, intitolato “… e adesso continua Tu …”. Coloro i quali intendono partecipare dovranno completare l’incipit << … e quindi uscimmo a riveder le stelle >> tratto dall’ ultimo Canto dell’Inferno di Dante, con una composizione in lingua italiana di massimo tre pagine da far pervenire in cartella chiusa e anonima, assieme ad una altra cartella chiusa, contenente i dati identificativi del concorrente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e n. telefonico) al fine di assicurare la riservatezza durante le operazione della Giuria e la reperibilità in caso di vittoria, e/o classificazione degna di merito o menzione entro e non oltre le ore 12.00 del 30/6/2020 all’indirizo di posta elettronica: ladanteag@libero.it .

La Commissione esaminatrice sarà composta dal Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Agrigento e da altri cinque componenti individuati con gli Enti Collaboartori.

Il giudizio della Commissione, che assegnerà premi ai primi tre classificati e le menzioni di merito, sarà insindacabile.

La consegna dei premi e degli attestati di partecipazione avverrà in occasione di una cerimonia da tenersi in data e luogo che verranno comunicati successivamente a mezzo stampa e direttamente ai vincitori via mail o telefonicamente.

Agrigento 24/3/2020

Il Presidente Dott.ssa Enza Ierna