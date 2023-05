Miccichè chiede aiuto al Governo Meloni

Il sindaco della città dei templi, Francesco Micciché , sembra voler chiedere aiuto al Governo nazionale affinché sostenga Agrigento. In poche parole chiede un sostegno per migliorare la Capitale della Cultura 2025. Il primo cittadino l’ha detto questo pomeriggio, 18 maggio, intervenendo a San Leone al convegno organizzato da Conflavoro. Parlando di Capitale della Cultura il sindaco ha fatto sapere di essere appena tornato da un viaggio nella capitale dove si è rapportato con gli uffici romani con la massima correttezza istituzionale e che ha già dimostrato di avere per la città dei Templi attenzione. “Abbiamo di fronte sfide e opportunità straordinarie, coglierle farà bene, non soltanto alla nostra città”, ha ricordato Miccichè. Il Seminario Formativo, organizzato dalla sede provinciale di Conflavoro, ha avuto come tema “Una Sicilia a misura d’impresa: contrattazione collettiva e di prossimità, bilateralità e uno sguardo all’Europa”. Il primo cittadino di Agrigento è stato invitato per porgere i saluti istituzionali. Dopo di lui sono intervenuti: Giuseppe Pullara, Vice presidente nazionale Conflavoro PMI, Enrico Vetrano Presidente CPO Agrigento, Nuccia Albano Assessore alla Famiglia. Ha moderato gli interventi dei relatori Roberto Capobianco , Presidente nazionale Conflavoro PMI. Altri interventi sono stati quelli di Chiara Trifino che di occupa di relazioni industriali all’interno di Conflavoro PMI, Gianluca Rossi Direttore Ebiasp, Marcello Rossi Consulente Assessorato Istruzione e Formazione Regione Siciliana, Viola Bono Consulente Assessorato Istruzione e Formazione Regione Siciliana, Vincenzo Silvestri Presidente Fondazione Lavoro e Giuseppe Minio Vicepresidente AGI Sicilia.