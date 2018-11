La partita del “Cuore Biancoazzurro”. Akragas Legend VS All Stars Sicilia

Lunedì 17 dicembre alle ore 14.30 allo Stadio Esseneto di Agrigento si sfideranno a suon di pallone le leggende dell’Akragas contro gli All Stars Sicilia, un match a scopo benevole per la mensa della solidarietà di via Gioeni che in questi 34 anni di vita ha aiutato migliaia di famiglie bisognose. La formazione All Stars Sicilia è nata il 2017 voluta da Luca Napoli, con lo scopo di sostenere e promuovere progetti a sfondo sociale e non solo. La squadra è composta da alcuni dei più prestigiosi protagonisti dello sport, della tv, della cultura e del giornalismo che hanno deciso di affidare la loro esperienza professionale e umana in qualcosa che è più di un progetto sportivo. La speranza è quella di riuscire a portare una ventata di felicità a chi ne ha bisogno, con la consapevolezza che tutti insieme possiamo creare qualcosa di unico ed esclusivo. Hanno sposato il progetto personaggi come Davide Baiocco, Giuseppe Mascara, Armando Pantanelli, Maurizio Pellegrino, Salvo La Rosa, Raimondo Todaro, Gaetano Pappalardo, Peppe Di Stefano, Gianni Di Marzo, Aldo Palmeri, Ruggero Sardo, David Simone Vinci e tantissimi altri…Sarà una partita magica e importante da un punto di vista sociale e sportivo, non mancate…VI ASPETTIAMO NUMEROSI….

Calogero Longo