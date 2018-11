Akragas Futsal, meritato riconoscimento “Premio dell’ Anno M. Vannini”

L’Unione della Stampa Sportiva Italiana, ha conferito il “Premio dell’Anno Mario Vannini” all’ASD Akragas Futsal.

La scelta è ricaduta sulla società agrigentina che rappresenta un esempio di serietà e programmazione. Lo dimostrano le tre promozioni ottenute in appena quattro anni di vita e la decisione di “investire” sui giovani con le formazioni che disputano i campionati federali Esordienti, Under 15 (provinciale), Under 17 (regionale), Under 19 (nazionale) e la squadra femminile che disputa il campionato (regionale) UISP e la Champions Cup.

Il Premio sarà consegnato nel corso della cerimonia che si terrà il giorno 18 dicembre 2018, ore 17.30, presso il Teatro Garibaldi, Piazza Umberto I Enna.

FOTO di Calogero Longo & Giuseppe Greco