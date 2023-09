La Panetteria Rosticceria ad Agrigento è stata inserita nella Guida dei Migliori Street Food di Sicilia, aggiudicandosi il premio di Miglior Street Food di Agrigento 2023.

Un vero omaggio al cibo di strada, parte integrante dell’identità siciliana, simbolo della storia e delle tradizioni popolari e da anni oggetto dell’offerta gastronomica della Panetteria Rosticceria ad Agrigento.

La poliedrica attività nel cuore di Agrigento, sita a due passi dalla Valle dei Templi, è stata selezionata come miglior locale Street Food di Agrigento 2023 dalla testa giornalistica All Food Sicily, un prestigioso riconoscimento che la pone ai vertici in tutta la provincia.

Da sempre, ritrovo e punto di riferimento ideale per gli appassionati di mignolate, sfincioni, arancine e cannoli artigianali, con una location che dispone di tavoli e bancone all’americana, oltre un giardino esterno per godere pranzi e spuntini nelle stagioni più miti.

La cultura gastronomica della tradizione siciliana rivive nel locale agrigentino, nelle specialità tipiche regionali, rivisitate con abbinamenti innovativi.

Inaugurato nel 2012 da un’idea di Lillo Seddio, il locale street food si caratterizza da subito come 100% siciliano, con una forte caratterizzazione identitaria, a partire dalla scelta delle materie prime utilizzate, fino ai prodotti ideati e proposti giornalmente.

Nel 2021 ha conseguito il premio “Best Sicilian Food 2021” da Sem e Food Agrigento come realtà emergente della tipica Gastronomia regionale, vedendo riconosciuta l’eccellenza della propria produzione.

«A ridosso della Valle dei Templi, ad Agrigento, la Panetteria-Rosticceria riserva alla clientela una varietà di prodotti che spazia dai classici pezzi della Rosticceria Siciliana, – ammiccando ad una sezione Gourmet che unisce la voglia di sperimentare alla tradizione agrigentina e regionale, – alla gastronomia, alla proposizione di dolci e biscotti di tradizione regionale. […] » questa è la motivazione per l’inserimento in guida di All Food Sicily

“Questo riconoscimento significa molto per noi. – Lillo Seddio – Abbiamo sempre creduto nell’ambizioso progetto di rivoluzionare il concetto di Rosticceria Siciliana. Siamo partiti dalla constatazione che come la ristorazione si è evoluta e alla stessa maniera pure il mondo della pizza, era giunto il momento di apportare innovazioni anche nel comparto della tradizionale rosticceria siciliana. Da questa valutazione prende vita la nostra idea. Un lungo processo, una visione innovativa applicata al “pezzo di tavola calda” che abbiamo caratterizzato con ingredienti di qualità e rigorosamente siciliani. Un grazie particolare a mia moglie Paola e ai nostri strettissimi collaboratori, il mio braccio destro Alessandro e il Rosti-Chef Angelo. Oggi è un grande giorno perchè Agrigento continua a ricevere premi prestigiosi, attirando l’attenzione di esperti del food, sia italiani che internazionali.”