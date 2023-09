Domenica, alle 15:30, si affronteranno al Esseneto con 300 tifosi trapanesi attesi nel settore ospiti.

Di Domenico Vecchio:

La quinta giornata di Serie D vedrà scontrarsi l’Akragas e il Trapani in un derby che si profila interessante, programmata per domenica al Stadio Esseneto. L’incontro, originariamente previsto per iniziare alle 15:30, subirà uno spostamento di mezz’ora su richiesta congiunta delle due squadre, che intendono garantire maggiore affluenza ai tifosi.

La Questura di Agrigento, prendendo spunto dal comportamento esemplare dei tifosi dell’Akragas nella recente sfida contro il Licata e nelle trasferte successive, ha adottato misure di sicurezza per assicurare che l’evento si svolga senza intoppi.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha categorizzato questa partita come una “Partita a rischio 3” (elevato), il che ha portato la Questura di Agrigento a prendere misure di sicurezza adeguate per garantire il buon svolgimento dell’evento. Va sottolineato che nel recente derby con il Licata, tutto si è svolto senza intoppi grazie alle disposizioni messe in atto dal Questore Emanuele Ricifari in collaborazione con le due società.

Al seguito della squadra trapanese, sono previsti circa 300 tifosi granata che si accomoderanno nel settore ospiti dello Stadio Esseneto. Entrambe le squadre stanno affrontando la stagione con grande determinazione. Il Trapani Calcio ha fissato l’obiettivo di vincere il campionato, mentre l’Akragas mira a ottenere una salvezza tranquilla e a mettersi in evidenza. Finora, non sono stati riscontrati problemi critici nelle gare, se non quelli legati all’inevitabile afflusso di tifosi comune a ogni evento calcistico. Di conseguenza, la vendita dei biglietti rimarrà libera e risponderà alla domanda degli spettatori.

Nel contesto del Gruppo Operativo Sicurezza, verrà condotto uno studio dettagliato per ogni partita, al fine di individuare le azioni necessarie per garantire la sicurezza degli spettatori e la buona riuscita dell’evento. Questo approccio rappresenta la strategia adottata per assicurare un’esperienza sportiva sicura e appagante per tutti i tifosi presenti.