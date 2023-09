Ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto del 9 agosto scorso, gli interventi proposti dall’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, per l’importo complessivo di oltre 5 milioni 526mila euro. Un milione 569 mila euro serviranno per i lavori per la messa in esercizio e l’adeguamento dell’impianto di depurazione del Comune di Racalmuto; Per l’adeguamento del depuratore del Comune di Naro l’importo è di più di 2milioni943mila euro;

Lavori di adeguamento tecnologico e normativo dell’impianto di depurazione del Comune di Alessandria della Rocca, importo oltre un milione di euro.

Il Consiglio direttivo ed il Presidente dell’ATI di Agrigento, Mimmo Gueli Sindaco di Santa Elisabetta, esprimono grande soddisfazione per il risultato raggiunto, “che contribuisce- si legge in una nota- a migliorare e rendere più efficiente il sistema di depurazione nell’Ambito Territoriale di Agrigento, a dimostrazione del proficuo lavoro svolto dall’Ufficio dell’ATI in ossequio agli obiettivi di pianificazione degli interventi individuati dall’Organo assembleare, in collaborazione con gli uffici del Gestore Unico AICA e del Comune di Alessandria della Rocca in gestione salvaguardata”.