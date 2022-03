Covid, nell’isola Omicron 2 comincia a frenare

Nell’isola Omicron 2 comincia a frenare ed è stato quasi raggiunto il “picco” dell’ondata causata dalla sottovariante sudafricana. I dati ministeriali dicono che erano 35.453 i casi due settimane fa, sono stati 37.677 la scorsa settimana, con un aumento del 6,2 per cento, inferiore alla media nazionale del 40 per cento, e al tasso di crescita di tutte le altre regioni dove Omicron 2 dilaga.

La nuova mutazione del virus è più contagiosa, ma non più aggressiva come ad esempio la variante Delta. La curva, quindi, si sta appiattendo e questa settimana dovremmo assistere a un calo dei nuovi casi. A fare ben sperare è soprattutto il fatto che l’aumento dei contagi non ha determinato una crescita di ricoveri in ospedale.