La nuova Fortitudo vuole stupire e divertire 

Gli ultimi innesti in ordine di tempo sono stati Tony Easley e Christian James.

La nuova Fortitudo prende forma giorno dopo giorno, con il Direttore Sportivo Christian Mayer impegnato nella costruzione del roster per la stagione 2019/2020.

Al vaglio c’è un possibile ritorno di Paolo Rotondo, reduce da una buona stagione in serie B con la Pallacanestro Crema (12.2 punti e 8.4 rimbalzi), mentre si dovrà capire il futuro del capitano Marco Evangelisti.

La novità principale è rappresentata sicuramente dal nuovo head coach Devis Cagnardi.

L’ingaggio del tecnico bresciano, che ha – tra le altre cose – un’ottima conoscenza del settore giovanile e un buon fiuto per i talenti, costituisce il punto di svolta che ha aperto nuovi e interessanti scenari.

A lui spetterà il compito di assemblare in breve tempo il nuovo gruppo, e instillare il suo “credo tattico”.

Il raduno ufficiale e il primo allenamento sono programmati per la seconda metà di agosto: come ogni anno, il PalaMoncada sarà la base operativa per effettuare la prima parte della preparazione, in vista di una stagione che si preannuncia difficile ma, al tempo stesso, ricca di aspettative e rinnovate ambizioni.

Il clou del precampionato è sicuramente rappresentato dalla Supercoppa di Lega 2, che renderà immediatamente l’atmosfera “calda” e piena di insidie, visto e considerato che non si tratterà semplicemente di amichevoli ma di un vero e proprio torneo.

La Fortitudo, nelle date dell’8, 11 e 15 settembre, incontrerà la Pallacanestro Trapani fuori casa, il Basket Napoli in casa e l’Orlandina fuori casa, in quella che è la prima fase a gironi della competizione.

Per quanto riguarda gli innesti, a rinforzare lo “zoccolo duro” della passata stagione –rappresentato da Ambrosin, Cuffaro, Fontana e Pepe –, sono arrivati Albano Chiarastella, Giovanni De Nicolao, Samuele Moretti, Tony Easley e Christian James.

Sicuramente, il colpo ad effetto della campagna acquisti è stato l’ingaggio di Tony Easley.

Il trentaduenne centro dell’Alabama, ex prodotto di Murray State, è un veterano che ha militato sia in Lega A che in Lega 2, lasciando ovunque il segno per le sue giocate altamente spettacolari.

Il suo stile di gioco e le sue potenzialità, ne fanno un giocatore assolutamente devastante in situazioni di Pick-n-Roll, senza contare il fatto che “Easley Jet”, come molti lo hanno soprannominato, è anche un eccellente rimbalzista su entrambi i lati del campo.

Christian James è invece un rookie proveniente da un ottima scuola cestistica come quella dell’Università dell’Oklahoma.

Ha fatto registrare statistiche in continua crescita e, in un ambiente come quello della Fortitudo, notoriamente in grado di trasmettere fiducia ai propri giocatori, James potrebbe essere una delle sorprese del campionato.

Albano Chiarastella è reduce da due stagioni a Biella, l’ultima delle quali chiusa con 4.4 punti di media, 6.5 rimbalzi e 2.2 assist.

In Fortitudo, ha militato per ben sei anni, ne è stato anche il capitano, conosce l’ambiente e siamo certi che il rapporto viscerale dell’italo-argentino con Agrigento potrebbe essere un’ulteriore arma in più a disposizione di Cagnardi.

Per quanto riguarda la pattuglia tricolore, ci saranno due debutti assoluti: quello di Giovanni De Nicolao, playmaker che ha completato la sua crescita negli USA, e quello di Samuele Moretti, giocatore versatile in grado di ricoprire sia il ruolo di ala grande che quello di centro.

Si tratta di due atleti in rampa di lancio determinati, possibilmente, anche a compiere un ulteriore salto di qualità.

La “scacchiera”, come dicevamo, non è ancora completa, ma ci sono tutti i presupposti per una stagione esaltante e divertente.