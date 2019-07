Perconti, “Lo sviluppo territoriale, la sicurezza, il rilancio turistico e imprenditoriale sono i fini per un concreto ripensamento della rete viaria della provincia di Agrigento”

“Lo sviluppo territoriale, la sicurezza, il rilancio turistico e imprenditoriale sono i fini per un concreto ripensamento della rete viaria della provincia di Agrigento; non si può più derogare il problema della viabilità, dobbiamo accelerare su una progettualità efficace e sulla sicurezza” – queste le dichiarazioni di Filippo Perconti, portavoce alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle, componente della commissione attività produttive.

“Un territorio ricco di bellezze naturali e monumentali, afflitto da una gravissima carenza infrastrutturale che limita il diritto alla salute e alla mobilità dei cittadini – prosegue Giovanna Bubello, sindaco del comune di Alessandria della Rocca – le attuali condizioni dei collegamenti interni sono fonte di mortificazione per il territorio agrigentino, ostacolano la crescita e lo sviluppo di un intero territorio”.

“È giunto il momento di pensare seriamente al futuro della nostra terra, spingendo per la realizzazione di un programma per le infrastrutture strategico; stamane si è svolto l’incontro un incontro con tutti i sindaci del territorio, un confronto proficuo per evidenziare l’importanza di queste opere per lo sviluppo industriale, commerciale e turistico della provincia, nonché la necessità di imminenti interventi sotto il profilo della sicurezza stradale” – conclude il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana.