La picchia e l’abbandona in strada, 50enne soccorsa dai passanti

Una donna è stata soccorsa da alcuni passanti nella tarda serata di sabato scorso a Cannatello. Era riversa sul selciato e sul posto è dovuta intervenire un’ambulanza del 118. Per la 50enne è stato necessario ricorrere alle cure dell’Ospedale di Agrigento dove è stata trasportata dai sanitari.

Per ricostruire le dinamiche dell’accaduto è stato necessario l’intervento di carabinieri e polizia. La donna a seguito di una delle tante discussioni con il marito, ha subito delle percosse. L’uomo, un cinquantacinquenne di Agrigento, dopo averla abbandonata in strada si sarebbe allontanato in auto, senza nemmeno preoccuparsi di recarsi al nosocomio per chiedere notizie della moglie.